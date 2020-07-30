МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, приходящийся на акционеров, в первом полугодии 2020 года составил 1,9 миллиарда долларов против прибыли в 6,055 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток составил 0,95 доллара против прибыли в 3,06 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 12% — до 21,3 миллиарда долларов. Объем продаж пива за шесть месяцев компания сократила на 13,4% в годовом выражении — до 239,577 миллиона гектолитров.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 351 миллион долларов, что в 7 раз ниже показателя годичной давности. Прибыль на акцию за три месяца составила 0,18 доллара по сравнению с 1,25 доллара год назад. Выручка за квартал составила 10,294 миллиарда долларов, что на 17,7% меньше значения прошлого года. Объем продаж пива достиг 119,9 миллиона гектолитров, что на 17,1% меньше год к году.

"Как и ожидалось, пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на наши результаты во втором квартале. Однако по ходу квартала мы увидели значительное улучшение", — отмечает компания.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.