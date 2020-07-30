МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов предложила начать в России возмещать потерявшим работу гражданам не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.
Как отмечается в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя, именно такой подход к выплатам оставшимся без работы соответствует положениям Конвенции Международной организации труда.
Если к инициативе прислушаются в правительстве страны, то минимальный размер пособия по безработице в России в следующем 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего — 2020 — года.
Самое крупное пособие, как следует из письма, соответствует среднемесячному начисленному заработку.
Эти показатели будут отличаться в разных регионах РФ: в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума.
https://1prime.ru/business/20200730/831846429.html