МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за первое полугодие 2019 года сократила чистую прибыль на 1,9% в годовом выражении, до 1,015 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,55 евро против 1,58 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла на 2,3%, до 1,58 миллиарда евро.

Объем продаж при этом сократился на 3,6%, до 12,189 миллиарда евро, снижение сопоставимых продаж (like-for-like) составило 1,1%. Продажи компании в Европе, США и Канаде за полугодие снизились на 0,4% — до 6,822 миллиарда евро, а в остальной части мира — на 7,4%, до 5,368 миллиарда евро.

По итогам второго квартала продажи сократились на 8,3%, до 5,954 миллиарда евро. Причем снижение показателя в Европе, США и Канаде составило 3,4%, до 3,352 миллиарда евро, в остальном мире — на 8,2%, до 2,602 миллиарда долларов.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.