МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Выручка ритейлера во втором квартале повысилась на 13,7% и составила 387,323 миллиарда рублей, розничная выручка выросла на 13,9% — до 379,174 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в апреле-июне увеличился на 25,3% — до 30,476 миллиарда рублей.