МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" снизил прогноз по капитальным затратам на 2020 год до 45-50 миллиардов рублей против ранее ожидавшихся 60-65 миллиардов, говорится в сообщении компании.

"Прогноз по объему капитальных затрат на 2020 год сокращен до 45-50 миллиардов рублей на фоне снижения инвестиций в органический рост и редизайн, при этом затраты на проекты по повышению эффективности, направленные на развитие бизнеса, остаются неизменными", — говорится в сообщении.

"Магнит" снизил также прогноз по открытию магазинов в 2020 году в результате влияния ограничений из-за пандемии: ритейлер рассчитывает открыть порядка 600 магазинов (net, с учетом закрытых объектов), в том числе — около 150 "магазинов у дома" и 480 магазинов косметики.

"В связи с введением ряда ограничений на федеральном и региональном уровнях на фоне пандемии, компания пересмотрела план по открытию и редизайну магазинов. Новый план предполагает открытие около 600 магазинов (net) в рамках программы органического развития в 2020 году (169 магазинов (net) уже открыты в первом полугодии 2020 года)", — говорится в сообщении.

Так, в текущем году предполагается открыть порядка 150 "магазинов у дома" (без учета закрытий магазинов — порядка 600) и 480 магазинов косметики (без учета закрытий — 550). Ранее Магнит" планировал открыть 250 "магазинов у дома" и 1,1 тысячи магазинов косметики.

"Количество открытий магазинов у дома остается почти неизменным, при этом план по запуску магазинов формата дрогери значительно сократился в связи с ограничениями, наложенными во многих регионах России на розничную торговлю непродовольственными товарами на фоне пандемии, а также дальнейшей доработкой ценностного предложения для покупателей (CVP) и обновлением концепции", — поясняет ритейлер.