МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Порядка 8% розничного товарооборота в РФ в апреле-июне могло уйти в "серую зону" на фоне коронавируса, говорится в исследовании Сбербанка.

"После того как клиенты снимают наличные деньги, эти средства "растворяются" в экономике при оплате товаров и услуг. Если наша логика верна, то порядка 8% выручки компаний в апреле-июне оказалась не раскрыта", — считают аналитики кредитной организации.

Из данных Банка России известно, что в течение второго квартала 2020 года существенно увеличился объем наличных средств в системе. За апрель-июнь он возрос почти на 1,2 триллиона рублей, а за первое полугодие 2020 года — на 1,69 триллиона рублей. При этом, по данным Сбербанка, россияне за второй квартал нарастили долю безналичных расчетов при оплате товаров и услуг — на 0,3 процентного пункта, до 53,4%.

При анализе расходов в разрезе отраслей аналитики обнаружили, что в оценках крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", основанных на данных по чекам, доля безналичного оборота оказалась выше оценки Сбербанка. В целом это нормальная ситуация, так как данные оператора фокусируются на основных потребительских категориях, где проникновение безналичных платежей выше. Так как оценка Сбербанка основывается на транзакциях по картам, то она учитывает факт снятия наличности, отсюда более низкая доля безналичных операций.

"Однако во втором квартале 2020 года расхождение составило сразу 6,3 процентного пункта, при том что обычно колеблется в диапазоне 1,5–2,5 процентного пункта. Такое серьезное различие оценок может быть связано с тем, что в домохозяйствах выросла доля накопления наличных денежных средств, которые могут быть потрачены в будущем ("наличные про запас"), однако ситуация требует дополнительного исследования", — отмечают в банке.

"По всей видимости, спрос на наличные средства прямо связан с желанием бизнеса выжить и обеспечить себе хотя бы минимальную выручку в период, когда работа запрещена. Это в некоторой степени может объяснять более сдержанный прирост денежной базы в развитых странах, где ограничения были не такими жесткими и менее продолжительными во времени. Таким образом, разница в оценках, вероятно, связана с ростом "серого сектора" экономики в период пандемии", — пришли к выводу эксперты.

По мнению аналитиков, существует риск, что период самоизоляции окажется моментом перелома многолетнего тренда увеличения доли безналичных операций. Особенно тревожными в этом смысле являются данные за июль, которые указывают на дальнейший рост наличной денежной массы, причем теми же темпами, что и во втором квартале. В этой же логике рост доли наличных операций, по данным фискальных операторов, в будущем может быть свидетельством возвращения оборота в "белую зону", полагают в банке.