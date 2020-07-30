МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла в 3,3 раза в годовом выражении — до 13,103 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Прибыль, приходящаяся на головную организацию, также выросла в 3,3 раза — до 13,027 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 4,96 доллара против 1,43 доллара в 2018-2019 финансовом году. Выручка компании выросла на 5% — до 70,95 миллиарда долларов.

Чистая прибыль P&G в четвертом квартале финансового года составила 2,786 миллиарда долларов против убытка в 5,237 миллиарда долларов годом ранее. Чистая прибыль головной организации составила 2,8 миллиарда долларов против убытка в 5,241 миллиарда долларов в четвертом квартале предыдущего фингода. Разводненная прибыль на акцию составила 1,07 доллара против убытка в 2,12 доллара год назад.

Выручка P&G за квартал выросла на 4% в годовом выражении — до 17,698 миллиарда долларов.

По прогнозу компании, в 2020-2021 финансовом году рост продаж составит 1-3%, снижение скорректированной прибыли на акцию будет в диапазоне 6-10%.

Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.