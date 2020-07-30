МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам первого полугодия 2020 года сократилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 289 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,94 доллара против 1,75 доллара годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 4%, до 2,461 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании снизилась на 29%, до 206 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,67 доллара против 0,92 доллара. Выручка компании уменьшилась на 9%, до 1,198 миллиарда долларов. Эксперты ожидали значения показателя на уровне 1,17 миллиарда.

Продажи компании в мире, исключая эффект от перевода иностранных валют, сократились на 12%. По сети KFC показатель упал на 18%, по Taco Bell на 6%, по Pizza Hut — на 10%.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 48 тысяч ресторанов более чем в 145 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.