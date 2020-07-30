МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров просит Росавиацию запретить "Аэрофлоту" продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто, следует из письма председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого замминистра транспорта РФ, главы Росавиации Александра Нерадько (письмо имеется в распоряжении РИА Новости).

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов.

"Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, ПАО "Аэрофлот" осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет", — говорится в письме.

Объединение отмечает, что пассажиры не могут вернуть деньги, так как авиакомпания им предлагает вместо этого ваучеры на будущие полеты. Объединение считает, что эти действия авиакомпании нарушают законодательство.

"Прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств. Данные действия позволят защитить наших пассажиров", — говорится в письме.