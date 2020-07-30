МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Росатом готов выполнить комплексную программу по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области, говорится в сообщении госкорпорации. Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области

В четверг президент России Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском предложил наделить Росатом полномочиями единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском. Росатом располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения таких сложных задач, отметил глава государства.

"Госкорпорация "Росатом" готова реализовать комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области", — говорится в сообщении.

Росатому предстоит разработать и реализовать комплексную программу по приведению территории Усолья-Сибирского в безопасное состояние. "Первоочередные мероприятия будут проведены совместно с Росприроднадзором и МЧС", — отмечается в пресс-релизе.

"Необходимо исключить возможные угрозы экологии и эффективно подойти к решению задачи. Для дальнейшего развития города Усолье-Сибирское требуется приведение его территории в безопасное состояние и возрождение производственного кластера", — сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.

Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором уже провел обследование, которое доказывает, что сегодня Усолье-Сибирское — "это территория экологического бедствия, загрязненная ртутью, соединениями хлора и другими опасными веществами", отмечает госкорпорация. Общая площадь загрязненных территорий составляет около 16 квадратных километров, там накоплено около 2 миллионов тонн промышленных отходов.

Ранее предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор" и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается сформировать современную инфраструктуру по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории региона, разработать и реализовать проекты по ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Усольское производственное объединение "Химпром" было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. Производство органической и неорганической химии были введены в эксплуатацию в период с 1956 по 2000 годы. "Химпром" являлся градообразующим предприятием и одним из лидеров химической индустрии в стране. Численность работников предприятия составляла до 12 тысяч человек.

Уже в советские годы очистные сооружения предприятия не справлялись с очисткой промышленных стоков. В 1990-2000-е годы ситуация ухудшилась, отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Помимо этого, отходы производства закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.