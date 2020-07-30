МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. МИД РФ мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку в зарубежных странах для уточнения списка стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения, в перспективе рассматривается возобновление сообщения со странами, отвечающими обязательным критериям, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Что касается остальных стран, то кропотливая работа по ним продолжается. В том числе анализируется готовность наших партнеров принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования", — сказал Зайцев на брифинге в четверг.

Как отметил Зайцев, МИД России осуществляет мониторинг правил въезда российских граждан в иностранные государства в условиях пандемии с направлением его результатов в Росавиацию и Роспотребнадзор для внесения согласованных предложений об открытии регулярного авиасообщения с соответствующими странами.

"Наряду с Роспотребнадзором организован мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в иностранных государствах в целях уточнения списка стран, с которыми возможно возобновление сообщения. В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения с иными странами, отвечающими соответствующим критериям, а именно: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на сто тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста — 1 процент, показатель распространения — не более единицы", — заявил он во время брифинга в четверг.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.