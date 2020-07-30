БРЮССЕЛЬ, 30 июл — ПРАЙМ. Совет ЕС вновь не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам-членам рекомендовано открыть внешние границы, следует из опубликованного в четверг заявления Совета.

Евросоюз не добавил никакие новые страны в список, напротив, сократил его, исключив Алжир. Таким образом, теперь в рекомендациях значатся всего 12 (из первоначальных 15) государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

"Этот список третьих стран по-прежнему должен регулярно пересматриваться и может в дальнейшем обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после тесных консультаций с Европейской комиссией и соответствующими органами и службами ЕС", — указывается в документе.

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, списки должны обновляться каждые две недели. Однако ранее некоторые СМИ писали, что, учитывая, что в августе институты ЕС отдыхают, новый список может быть согласован только к сентябрю.

Согласование третьего списка проходило на фоне роста случаев COVID-19 в ряде европейских стран, которые были вынуждены вновь ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Изначально страны ЕС договорились открывать границы только с теми государствами, в которых сложилась схожая или лучшая эпидемиологическая ситуация.

В то же время, как пояснил РИА Новости источник в ЕС, согласно рекомендации, Совет не должен пересматривать критерии объявления страны отрытой для поездок в ЕС, а может лишь обсуждать непосредственно список государств.

Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на сто тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.