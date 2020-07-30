МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в сети около 30 фишинговых ресурсов по продаже фейковых авиабилетов, рассказал РИА Новости руководитель команды аналитиков Brand Protection Group-IB Антон Долгалев.

"В этом году из-за пандемии и закрытых границ мошенники довольно поздно стали продвигать свою любимую билетную тему: торговать авиа и жд-билетами, номерами в отелях на отечественных и зарубежных курортах. Но уже в июле мы снова столкнулись с ростом подобных мошеннических ресурсов и призываем быть бдительными при покупке билетов в интернете", — сказал он.

Пик регистрации фейковых авиагрегаторов, по его словам, пришелся на июнь-июль. "Команда Brand Protection Group-IB обнаружила три десятка фишинговых ресурсов, предлагающих "дешевые авиабилеты" и "выгодные тарифы". В июне-июле число поисковых запросов со словом "авиабилеты" по сравнению с предыдущими месяцами выросло практически в два раза. Это значит, что интернет-жулики, следящие за новостной повесткой, тоже вступили в игру. Пик регистрации доменов фейковых авиагрегаторов, которые изучили аналитики, пришелся на период с 13 июня по 27 июля", — отметил эксперт.

Фишинговый сайты незаконно используют логотипы и бренды известных авиакомпаний и турагентств, заманивают россиян и обманом похищают их денежные средства. Продвижение фейковых сервисов происходит преимущественно через спам и рекламу.

"Чтобы не омрачить поездку финансовыми потерями, помните: большие скидки на билеты, акции и розыгрыши — один из признаков того, что вы попали на мошеннический ресурс. Прежде, чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, "загуглите" его и проверьте, когда он был создан. Если сайту пара месяцев — с большой долей вероятности он мошеннический. Доверяйте только официальным сайтам", — добавил он.