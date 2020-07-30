МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Национальный перевозчик Мальты Air Malta планирует возобновить авиасообщение с Россией в начале октября, сообщает московский аэропорт "Шереметьево" со ссылкой на данные управления туризма Мальты.

"Авиакомпания Air Malta представила свой предварительный план полетов на осень 2020 года. В Мальтийском управлении по туризму сообщили, что возобновление прямых рейсов перевозчика из международного аэропорта Мальты в Москву сейчас запланировано на первую неделю октября", — говорится в сообщении.

"Рейсы на Airbus A320 в международный аэропорт "Шереметьево" — партнером которого перевозчик является с 2016 года — возобновятся при условии внесения России правительством Мальты в список "безопасных" стран", — отмечает аэропорт.