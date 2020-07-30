МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Упрощенный порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ затронет свыше 5 миллионов человек, сообщил РИА Недвижимость заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило документ, упрощающий условия выдачи россиянам субсидий по ЖКХ с 2021 года. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.

"Число людей, проживающих в семьях, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг или оплату жилья, сегодня превышает пять миллионов человек", — сказал Пахомов, подчеркнув, что данное решение своевременно и поможет поддержать людей, попавших в трудную ситуацию из-за последствий пандемии коронавируса.

Депутат отметил, что упрощение порядка получения субсидий на оплату ЖКХ было одним из предложений комитета, которое вошло в общенациональный план действий по восстановлению экономики. По его словам, среди других мер поддержки предлагалось снизить размер регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15%.