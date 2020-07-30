МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в июне продолжил падение, хотя и несколько меньшими темпами по сравнению с маем — ресторанный рынок в прошлом месяце снизился на 42,9% против майских 52,1%, говорится в докладе Росстата.

Показатель в денежном выражении в июне составил 79,2 миллиарда рублей. По сравнению с маем оборот предприятий общепита увеличился на 21,6%. В первом полугодии ресторанный рынок снизился на 23,9% в годовом выражении — до 598,8 миллиарда рублей, во втором квартале — на 48,9%, до 208,3 миллиарда рублей.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,1% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.