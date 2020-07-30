МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Продажи сахара в российских организациях розничной торговли, которые не относятся к малому бизнесу, в июне в сопоставимых ценах выросли на 25% к маю текущего года, при этом продажи других видов продуктов в прошлом месяце снизились, следует из доклада Росстата.

В частности, продажи мяса и мясных продуктов уменьшились на 3,7% к маю текущего года, мясных консервов — на 0,7%, рыбы, ракообразных и моллюсков снизились на 4,8%, растительного масла — на 1,6%.

Продажи молочных продуктов предприятиями розничной торговли в июне сократились на 6,2% по сравнению с маем, питьевого молока — на 8,6%, жирных сыров — на 5,6%. Продажи яиц снизились на 8,9%, кондитерских изделий — на 4,6%, чая — на 6,6%, соли — на 0,3%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 1,7%, муки — на 17,1%, круп — на 4,8%, макаронных изделий — на 4%.

В свою очередь продажи свежих овощей уменьшились на 7,2%, картофеля — на 11,4%, а свежих фруктов — на 6,1%.