МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Продажи одежды, бытовой техники и электроники, а также мебели в российских организациях розничной торговли, которые не относятся к малому бизнесу, в июне в сопоставимых ценах увеличились по сравнению с маем текущего года, следует из доклада Росстата.

Так, продажи мужской, женской и детской одежды в июне выросли в 2,6 раза по сравнению с маем, обуви — в 2,5 раза.

Продажи компьютеров в июне повысились на 28,2% к маю, мобильных телефонов — на 38%, телевизоров — на 31,2%, холодильников и морозильников — на 50,3%, стиральных машин — на 28,7%.

В свою очередь, продажи мебели в российской рознице повысились на 19,9%, а строительных материалов — на 14,9%.