МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в ноябре текущего года намерен запустить пилотный проект по собственной доставке продуктов, заявил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

"Позавчера мы успешно провели технический тест по электронной торговле аптечными товарами. Технически заказ, сбор и выдача работают. Мы надеемся, что к сентябрю "Магнит Фарма" начнет также и онлайн-продажи. Мы бы хотели развиваться и далее и в ноябре запустить первый пилотный проект по собственной доставке продуктов питания", — сказал Дюннинг в ходе телефонной конференции.