МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.

"Дело в том, что ионизирующее излучение в большей степени накапливается в плотных тканях, а учитывая, что продукты питания состоят не из плотных частиц, то накопленное в них ионизирующее излучение на организм практически никак не повлияет", — отмечает эксперт.

Вреда от такого излучения будет не больше чем от излучения, которое мы получаем от окружающей техники – телефонов, планшетов, считает Красных, добавляя, что гораздо больше излучения можно получить при полете на самолете.

"Критично повлиять на организм накопленное ионизирующее излучение в продуктах питания не сможет, потому что поглощенная доза не превышает предельно допустимых норм. К тому же, излучение имеет свойство не только накапливаться в тканях, но и вымываться оттуда", — заключает Красных.



