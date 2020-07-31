МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, по итогам первого полугодия 2020 года увеличила чистую прибыль на 22,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 3,538 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Выручка BAT за отчетный период выросла менее чем на 1%, до 12,271 миллиарда фунтов (15,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 5,097 миллиарда фунтов (6,62 миллиарда долларов), увеличившись в годовом выражении в 1,1 раза. Разводненная прибыль на акцию составила 1,5 фунта (1,9 доллара) против показателя 2019 года в 1,23 фунта (1,6 доллара) на акцию.

Отгрузки сигарет по итогам января-июня уменьшились на 6,5% — до 310,5 миллиарда штук.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка.