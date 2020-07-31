МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Число российских туристов в Турции по итогам 2020 года упадет в два раза по сравнению с прошлым годом и составит не более 3-3,5 млн человек, такой прогноз приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Пандемия коронавируса серьезно сказалась на въездном туризме Турции. Страна, которая в 2019 году приняла 45 миллионов иностранных туристов, в 2020 году получит в лучшем случае 15-16 миллионов зарубежных гостей, подсчитали турецкие эксперты", — отметили в АТОР.

"В том числе, турпоток из России, самого большого въездного рынка, упадет в два раза. Если в 2019 году в Турции побывало порядка 7 миллионов россиян, то в этом году турпоток из России в оптимистичном варианте составит около 3-3,5 миллиона человек", — сообщили в ассоциации.

Там ссылаются на данные Министерства туризма и культуры Турции, согласно которым в первом полугодии 2020 года страну посетили 322 тысячи россиян (-88,1% в сравнении с тем же периодом 2019 года). По количеству прибытий туристов Россия вошла в топ-5 въездных рынков, заняв четвертое место. Активнее россиян посещали Турцию только туристы из Болгарии, Германии и Грузии.

"Ситуацию с российским рынком (авиасообщение между РФ и Турцией закрыто до 1 августа) турецкие СМИ описывают как "катастрофу": турпоток из РФ снизился в 250 раз. Если в июне 2019 года в Турции побывало чуть более 1 миллиона наших соотечественников, то в июне 2020 года этот показатель составил всего 4 тысяч человек. По итогам июня Россия не вошла даже в первую десятку въездных рынков", — резюмировали в АТОР.

Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.