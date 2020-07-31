МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 23,8%, до 172,5 миллиарда иен (1,64 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль сократилась в годовом выражении на 19,1% — до 252 миллиардов иен (2,4 миллиарда долларов). Выручка снизилась на 2,7%, до 1,03 триллиона иен (около 9,8 миллиарда долларов).

Чистая прибыль во втором квартале составила 86,1 миллиарда иен (819,3 миллиона долларов), что на 18,5% ниже показателя годичной давности. Операционная прибыль снизилась на 4,4% — до 123 миллиарда иен (1,17 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась на 7,7%, до 510,6 миллиарда иен (4,86 миллиарда долларов).

По итогам 2020 года компания ожидает чистую прибыль на отметке 286 миллиардов иен (2,7 миллиарда долларов), выручку на уровне 2,01 триллиона иен (19,1 миллиарда долларов), операционную прибыль — в 422 миллиарда иен (4,01 миллиарда долларов).

JTI сообщила также, что за прошлый квартал сократила общий объем отгрузок в России на 13,7% год к году. Рыночная доля компании в РФ сократилась при этом до 38,5%.

Japan Tobacco International (JTI) — международный производитель табачной продукции, входит в группу Japan Tobacco. JTI была образована в 1999 году после приобретения Japan Tobacco бизнеса американской R.J. Reynolds за пределами США. Штаб-квартира JTI находится в Женеве. Среди брендов в портфеле компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".