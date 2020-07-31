МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Убыток до вычета налогов международного авиационного холдинга International Airlines Group (IAG) в первом полугодии 2020 года составил 4,206 миллиарда евро против прибыли в 1,007 миллиарда евро за первые шесть месяцев 2019 года, следует из отчетности компании.

Убыток в пересчете на одну акцию составил 1,9 евро против прибыли в 0,4 евро за шесть первых месяцев 2019 года. Операционный убыток составил 4,037 миллиарда евро против прибыли за январь-июнь 2019 года в 1,095 миллиона. Выручка компании при этом упала в 2,3 раза, до 5,288 миллиарда евро.

По итогам второго квартала убыток IAG составил 2,32 миллиарда евро против прибыли в 921 миллион евро во втором квартале прошлого года. Операционный убыток за период составил 2,18 миллиарда евро, в то время как за аналогичный период 2019 года была зафиксирована прибыль в 960 миллионов. Выручка компании за отчетный период составила 703 миллиона евро, снизившись в годовом выражении в 9,5 раз.

Пассажиропоток авиакомпаний холдинга во втором квартале сократился на 95,3%, а за полгода — 56,2%. IAG ожидает восстановления спроса до уровня 2019 года не ранее 2023 года.

Прогноз на весь 2020 год компания не предоставила.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group образован в январе 2011 года путем слияния Iberia и British Airways, является одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Акции IAG торгуются на Лондонской и Испанской фондовых биржах.