МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. К программе стимулирования доступных туристических поездок по России с возможностью возврата кешбека за приобретённые услуги до конца 2020 года присоединились 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

"В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, еще около 3700 заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу", — проинформировали в ведомстве.

Там напомнили, что туристы получат государственную субсидию (кешбэк) до 15 тысяч рублей при покупке тура или проживания у участника программы. О дате старта продаж будет объявлено в ближайшие дни.

По информации Ростуризма, в настоящий момент туроператоры и гостиницы изо всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы. Ключевые условия – оплата тура или гостиничного размещения должна быть произведена картой "МИР"на которую кешбэк вернется автоматически. Другие условия – продолжительность поездки должна быть не менее 4 ночей (5 дней), а стоимость не менее 25 тысяч рублей.

"Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тысяч таких предложений от туропреаторов и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года. Вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф", — отметили в ведомстве.