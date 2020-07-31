МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. РЖД возобновили курсирование более 180 поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений по коронавирусу компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. В середине июля заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов говорил, что РЖД возобновили курсирование 70% поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, и планируют в августе назначит дополнительно еще 20-40 составов для перевозки пассажиров с юга.

"Возвращены более 180 поездов – "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки". Растет занятость подвижного состава", — сообщил Белозеров в пятницу.

ПАДЕНИЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Падение пассажирских перевозок в дальнем следовании в настоящее время замедлилось до 50%, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Перевозки пассажиров на сети РЖД в поездах дальнего следования в июне 2020 года снизились на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 3,6 миллиона человек. Эти перевозки в мае текущего года сокращались на 78,9% в годовом выражении — до 2 миллионов человек.

"Мы соскучились по пассажирам, апрель и май были очень тяжёлыми: пассажиропоток снизился в среднем на 70%, больше всего по дальнему следованию. И здесь, спасибо большое, Правительство очень быстро отрабатывало все наши запросы. Мы попали в перечень системообразующих, нас поддержали как особо пострадавших — это пригородные компании, это компании-операторы. На сегодняшний момент мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию — порядка 50%. Буквально каждый день идёт серьёзный прирост", — сказал Белозеров.

Он отметил, что РЖД из-за ситуации с коронавирусом заботились о пассажирах и коллективе. "В пассажирском составе происходит дезинфекция дверных ручек и иных элементов. У нас используются новые вагоны с возможностью дезинфекции воздуха. Новые вагоны оборудованы бесконтактными технологиями подачи воды, мыла. Проводим термометрию персонала перед рейсом", — рассказал глава РЖД.

РЖД по итогам всего 2020 года прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% и видят активное восстановление перевозок в электричках, сообщал в середине июля журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.