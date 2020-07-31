ЛОНДОН, 31 июл – ПРАЙМ. Правительство США инвестирует 2,1 миллиарда долларов в производство вакцины от коронавируса, разрабатываемой британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK) и французской Sanofi, говорится в сообщении GSK.

"Правительство США предоставит финансирование в размере до 2,1 миллиарда долларов на разработку, включая клинические испытания, производство, масштабирование и доставку начальных 100 миллионов доз (вакцины)", — отмечается в заявлении.

Ожидается, что более половины от указанной суммы будет направлено на разработку вакцины, включая клинические испытания. При этом Sanofi получит большую часть инвестиций США.

В апреле текущего года Sanofi и GSK объявили, что объединят усилия для создания вакцины против коронавируса. Sanofi предложила для проекта свой антиген COVID-19 на основе белка S-100, базирующийся на технологии рекомбинантной ДНК. Компания GSK в качестве начального вклада предоставила технологию создания адъювантов (комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), хорошо зарекомендовавшую себя во время предыдущих пандемий. Компании заявляли, что сочетание белкового антигена с адъювантом является общепризнанным методом, использующимся во многих действующих вакцинах.