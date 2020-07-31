МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. РЖД предлагают для семей и детей целый ряд скидок в поездах дальнего следования, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Белозеров сообщил Мишустину о восстановлении более 180 поездов дальнего следования

Глава правительства поинтересовался, какие льготы и тарифы компания предлагает для семей, которые путешествуют с детьми.

"Михаил Владимирович, мы устанавливаем на маршрут новый подвижной состав – это двухэтажные купейные поезда, и, соответственно, весь поезд состоит из этого подвижного состава, а льготы для ребят от 10 до 17 лет распространялись только на плацкарт и общий вагон. Вы сейчас создали как раз механизм, благодаря которому ребята могут путешествовать за 50% от стоимости плацкартного вагона", — рассказал глава РЖД.

Он отметил, что РЖД, со своей стороны, уже 5 лет предоставляют скидки в летний промежуток времени для школьников от 10 до 17 лет в размере 50%, а дети до 5 лет едут бесплатно, от 5 до 10 лет – за 35% от полного "взрослого" тарифа.

"И акции, в том числе для многодетных семей, для людей, кто любит путешествовать, постоянно у нас появляются", — добавил Белозеров.