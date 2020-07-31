МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет полеты в Турцию и Великобританию по сокращенной по сравнению с прежней (до введения ограничений из-за коронавируса) программе, частота выполнения рейсов может меняться, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Газета "Коммерсант" ранее в пятницу написала, что клиенты "Аэрофлота" массово сообщают об отмене части рейсов в Стамбул.

"В связи с поэтапным возобновлением регулярного воздушного сообщения "Аэрофлот" начинает выполнять рейсы по ряду направлений. С 1 августа мы начинаем летать в Лондон и Стамбул, с 10 августа — в Анталью. Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться. Если рейс был отменен – мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления", — сказала Спивакова.

Спивакова отметила, что можно забронировать билет по тому же маршруту на рейс, который состоится, в этом случае вылететь нужно в течение 10 дней от первоначальной даты. Также есть возможность переоформить билет на другое направление, для этого необходимо оплатить разницу в стоимости.

"Ну, и кроме того, от перелета можно отказаться, билеты на отмененные рейсы подлежат возврату. Пассажирам, которые приобретали билеты после 1 мая, но перелет не состоялся из-за отмены рейса, мы осуществляем возврат в денежной форме", — добавила Спивакова.