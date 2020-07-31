МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" привлекает еще одну кредитную линию Сбербанка — с лимитом 39 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.

В нем указывается, что совет директоров компании на заседании 27 июля согласовал заключение со Сбербанком "договора об открытии невозобновляемой кредитной линии… с обеспечением в виде государственной гарантии РФ, предоставляемой в соответствии с постановлением (правительства РФ — ред.), на следующих существенных условиях: сумма лимита кредита: 39 000 000 000 рублей".

"Аэрофлот" и Сбербанк 30 июня заключили сделку об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 31 миллиард рублей, также под госгарантию РФ.

Таким образом, она выбрана полностью — правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантию по кредитам на 70 миллиардов рублей.