МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 сентября начнет летать из Москвы в турецкий Даламан, продажи билетов открыты, сообщила журналистам представитель компании.

"Победа" открыла продажи на рейс Москва-Даламан. Полеты будут выполняться три раза в неделю с 2 сентября", — сказала представитель.

Лоукостер также планирует возобновить рейсы в Стамбул с 1 августа, в два аэропорта Анталии — Анталия и Газипаша — с 10 августа.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.