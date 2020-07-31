МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск, акции Apple дорожают на 6,51%, до 409,81 доллара за акцию, исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. При этом капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона долларов.