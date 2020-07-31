МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который распространяет антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы, на вейпы, кальяны и снюсы, документ опубликован на портале правовой информации.

Также на электронные сигареты и кальяны теперь будет распространяться соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.

Кроме того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.