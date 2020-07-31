МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения прорабатывается, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба в пятницу.

"Оперативным штабом прорабатывается вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение. Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно", — говорится в сообщении.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.