Оперштаб прорабатывает расширение списка стран для восстановления авиасообщения
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения прорабатывается, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба в пятницу.
"Оперативным штабом прорабатывается вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение. Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно", — говорится в сообщении.
Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
https://1prime.ru/business/20200731/831857286.html