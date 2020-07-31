МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ начал компенсирующее расследование в отношении тканей из шерстяной пряжи из Белоруссии, сообщается на сайте министерства.

"На основании результатов рассмотрения обращения ООО "Брянский камвольный комбинат" Минпромторг России принял решение о начале компенсирующего расследования в целях анализа соответствия субсидий, предоставляемых на территории Республики Беларусь, положениям Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий (приложение № 28 к Договору о ЕАЭС), а также установления наличия ущерба отрасли национальной экономики вследствие ввоза субсидируемого товара с территории Республики Беларусь либо вытеснения аналогичного товара с рынка субсидирующего государства-члена", — говорится в сообщении.

Добавляется, что расследование проводится в отношении ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения, ввезенной на территорию РФ из Белоруссии. Отмечается, что расследование начинается с момента опубликования уведомления о нем.