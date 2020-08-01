МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Обувь, изготовленная ремесленниками, а также парфюмерные пробники и тестеры не будут подлежать обязательной маркировке, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Обувь, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято по просьбе бизнеса и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года — обуви.