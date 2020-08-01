МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва", — говорится в сообщении.

Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе и напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.

Мониторинг ситуации и работа над расширением списка стран для возобновления авиасообщения продолжается, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение", — говорится в сообщении.