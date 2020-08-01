МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Казахский бизнесмен Кенес Ракишев готов вложить 2,9 миллиарда рублей в запуск арктического порта "Витино" при получении гарантий на субсидии для инфраструктуры, сообщила его пресс-служба.

"Подконтрольная инвестору Кенесу Ракишеву ООО "Норд стар", зарегистрированная в Мурманской области, готова вложить в проект перезапуска незамерзающего морского порта "Витино" 2,9 миллиарда рублей инвестиций… Для скорейшего начала работы порта помимо инвестиций с его стороны, необходима поддержка государства. ООО "Норд стар" претендует на получение инфраструктурной субсидии от министерства развития Дальнего Востока и Арктики для создания электрических сетей и подъездных дорог к морскому порту "Витино", простаивающему с 2014 года", — говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

Отмечается, что по представленному структурой Ракишева в правительство Мурманской области инвестпроекту, общий объем инвестиций составляет 2,9 миллиарда рублей. Предполагается переоборудование как самого порта "Витино", так и нефтебазы, необходимой для перевалки на первоначальном этапе не менее 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Реконструкция продлится до 2022 года. Компания может стать одним из резидентов Арктической зоны. Реализация инвестиционного проекта позволит создать в "Витино" до 200 рабочих мест.

В сообщении добавляется, что ранее Ракишев заявил о приостановке переговоров с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), которые велись с декабря 2019 года из-за разногласий в видении развития порта.

"Сейчас ведутся переговоры с банками о получении финансирования на переоборудование портовой инфраструктуры", — пишет пресс-служба Ракишева.

Незамерзающий морской порт "Витино" переведен на баланс БТА банка. Ранее "Витино" использовался для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. Порт имеет железнодорожное сообщение с Мурманском и Санкт-Петербургом. По мнению Ракишева, говорится в сообщении, даже в условиях падения цен на нефть и газ, "Витино" не утратил привлекательности, поскольку транспортные активы будут востребованы в любом случае.