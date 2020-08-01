СУХУМ, 1 авг — ПРАЙМ. Абхазия открыла границу с Россией, сняв все ограничения, сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.

"Абхазия открывает границу с Россией, снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу", — сказал он по итогам экстренного заседания координационного штаба по защити населения от коронавируса.

В субботу пресс-служба кабмина РФ сообщила, что премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией,.

Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа.

Ранее сообщалось, что санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавирусной инфекции.