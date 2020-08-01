СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — ПРАЙМ. Интенсивность движения по мосту через Керченский пролив в июле увеличилась в 2,8 раза по сравнению с первым месяцем лета и составила 800 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

"Более миллиона транспортных средств воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за два летних месяца. Интенсивность движения в июле увеличилась в 2,8 раза по сравнению с первым месяцем лета и составила 800 тысяч автомобилей. Объем грузовых перевозок увеличился на 10%. Среднесуточный транспортный поток вырос до 23 тысяч машин", — говорится в сообщении.

Максимальный суточный показатель отмечен 25 июля: 30 342 транспортных средства в обоих направлениях.

"Согласно статистике прошлых лет, пиковая нагрузка ожидается в последний месяц лета, что обусловлено завершением туристического сезона", — подчеркнули в пресс-службе.

Всего в этом году по мосту проехало более 2 миллионов транспортных средств, эксплуатация автодорожной части осуществляется в штатном режиме, отметили в управлении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.