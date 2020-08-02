МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на постройку судов для добычи краба в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин сообщил, что Минсельхоз внес в правительство проект постановления о компенсации из бюджета 20% затрат на строительство краболовных судов на верфях ДФО.

"Решение вступит в силу 1 января 2021 года. Рыбопромысловые компании получат компенсацию от государства на строительство судов для вылова краба на дальневосточных верфях. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Размер субсидии составит 20% стоимости заказа, но не должен превышать 340 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками программы станут организации, получившие доли инвестиционных квот на добычу краба на электронном аукционе.

"В рамках договора о закреплении доли они обязались приобрести среднетоннажные суда, сделанные в России. Заключать соглашения о выдаче субсидий, а также контролировать их исполнение поручено Минпромторгу… Эта мера поддержит дальневосточную судостроительную промышленность и ускорит обновление рыбопромыслового флота", — добавляется в сообщении.