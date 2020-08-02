МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в законодательстве РФ в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве РФ произошли изменения, которые требуют пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во врачебно-летных комиссиях.

Так, законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса РФ статьей "Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением".

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части организации врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.