МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" (ЦФТО) продлит режим удалённой работы для части сотрудников до февраля 2021 года и в перспективе рассматривает возможность постоянно использовать такой формат, пишет корпоративная газета компании "Гудок".

"В Центре фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" (ЦФТО) для части сотрудников решили продлить режим удалённой работы до февраля 2021 года. За время эксперимента в филиале собираются отработать организационные и технические аспекты, связанные с дистанционным трудом, создать новые каналы коммуникации. В перспективе в ЦФТО рассматривают возможность постоянно использовать дистанционный формат работы", — пишет газета в понедельник.

По словам заместителя начальника ЦФТО по кадрам и социальным вопросам Севака Зурначяна, в филиале ещё до пандемии рассматривали дистанционный формат работы как перспективный, но сложно реализуемый сценарий. Однако ухудшение эпидемиологической обстановки потребовало экстренного перехода в режим удалённой работы. "В условиях эпидемиологической напряжённости мы перевели на дистанционный труд более 95% работников аппарата управления", — цитирует издание слова Зурначяна.

Организовать работу в дистанционном формате помогла практика применения гибких графиков, которые в ЦФТО внедряются с сентября 2018 года. Руководители и работники уже имели опыт выстраивания рабочих процессов и коммуникаций, когда время нахождения в офисе сотрудников не совпадает и частично процессы производятся онлайн, отметила начальник отдела по формированию организационной структуры, оплате и мотивации труда ЦФТО Марина Шашлова.

Опыт удалённой работы в течение нескольких месяцев, как считают в филиале, позволит сделать следующий шаг и смелее подойти к переводу работников на дистанционный труд. "В качестве эксперимента в ЦФТО решили продлить режим удалённой работы до февраля следующего года для 10% сотрудников центрального аппарата. Как заметил Севак Зурначян, условиями для перехода на "удалёнку" являются отсутствие риска снижения производственной эффективности и обоюдное согласие работника и его руководителя", — пишет "Гудок".

Отмечается, что предварительно в ЦФТО провели опрос среди сотрудников аппарата управления, который показал, что они положительно оценивают опыт удалённой работы. За время реализации пилотного проекта в филиале планируют оценить все риски и доработать механизм взаимодействия в дистанционном формате: предполагается решить ряд организационно-функциональных, технологических и социально-психологических вопросов.