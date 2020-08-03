МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого полугодия 2020 года опустилась в годовом выражении в 4,6 раза, до 227 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Выручка составила 11,156 миллиарда евро, что на 18% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,39 евро против 1,84 евро годом ранее. Показатели приводятся до вычета особых статей и амортизации нематериальных активов, связанных с приобретением. Концерн также сообщил, что по итогам первого полугодия продал 102,6 миллиона гектолитров пива, что на 11,6% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Снижение продаж в регионах Северной и Южной Америки составило 15%, до 34,6 миллиона гектолитров пива, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 7,9%, до 13,9 миллиона гектолитров пива. В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем продаж составил 18,1 миллиона гектолитров пива, что на 16,2% ниже в годовом выражении, тогда как в Европе отмечено снижение на 7,2%, до 35,9 миллиона гектолитров пива.

Во втором квартале продажи упали на 19,5%, до 51 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки падение составило 26,8%, до 15,3 миллиона гектолитров пива, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 15,6%, до 6,5 миллиона гектолитров пива. В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем продаж сократился на 23,6% год к году, до 8,7 миллиона гектолитров пива, в Европе — снизился на 12,4%, до 20,5 миллиона гектолитров пива.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".