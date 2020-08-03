МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ обновит и расширит перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться на территории России, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Особо хочу отметить решение о производстве лекарств. Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории Российской Федерации", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что за последние 10 лет этот документ ни разу не менялся.

"Сейчас он включает лишь 57 позиций. В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, среди них — препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России", — заявил премьер.

Мишустин отметил, что необходимо обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов, подчеркнув, что это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей.