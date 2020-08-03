МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Онлайн-магазин продуктов питания "Утконос" в первом полугодии 2020 года увеличил продажи на 66,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 8,05 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера.

"Утконос Онлайн" объявляет о росте продаж до 8,05 миллиарда рублей в первом полугодии 2020 года, включая направления B2B и "Доставка в продуктоматы", что на 66,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года", — сообщается в релизе.

Продажи во втором квартале повысились вдвое (на 101,2%) по сравнению с апрелем-июнем прошлого года и достигли 4,68 миллиарда рублей. "Отчетный период стал рекордным для онлайн-магазина за всю ее историю", — отмечает ритейлер.

В частности, продажи в июне составили 1,44 миллиарда рублей, что вдвое (на 102,6%) больше показателя аналогичного месяца 2019 года. Компания также отмечает рост среднего чека: во втором квартале он вырос на 25% в годовом выражении и составил 7 046 рублей. Среднее количество позиций в заказе достигло 53.

"Ключевым фактором продаж во втором квартале 2020 года стала эпидемиологическая обстановка в стране и введение режима самоизоляции, когда большое число людей предпочли доставку в качестве основного способа покупки продуктов. Помимо этого, в мае онлайн-магазин расширил собственные логистические мощности, увеличил автопарк, а также открыл фулфилмент-центр "Мосрентген", — добавляется в сообщении.

"Утконос Онлайн" — крупнейшая компания на российском рынке интернет-торговли продуктами. По данным аналитического агентства InfoLine, оборот "Утконоса" в 2019 году составил 10 миллиардов рублей. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 40 тысяч товарных позиций. Владельцем "Утконоса" является компания "Севергрупп" Алексея Мордашова.