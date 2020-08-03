МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней. Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие", — сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтому мы, безусловно, ожидаем регистрацию данной вакцины в России. Если это произойдет в течение ближайших 10 дней, мы опередим не только Соединенные Штаты, но и все другие страны, потому что это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса", — добавил он.

ПЛАНЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

РФПИ ожидает, что производство вакцин от коронавируса в России к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц, заявил Дмитриев.

"Мы выбрали, благодаря Институту Гамалеи, очень безопасный подход. Действительно, он будет активно использован. Как господин Мурашко (министр здравоохранения РФ — ред.) заявил, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши портфельные компании, Alium и "Р-Фарм", будут эту вакцину производить. Мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 миллионов вакцин в месяц в России", — сказал Дмитриев.

Он добавил, что Россия обсуждает производство российской вакцины против коронавируса на территории Бразилии и Индии

"У нас большой интерес от других партнеров за рубежом, чтобы производить вакцину в других странах. Мы видим запросы из более чем 20 стран и более пяти стран сейчас с нами активно работают, чтобы начать производить российскую вакцину в их странах", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это будет важно для того, чтобы вакцинировались не только россияне. Безусловно, есть большой интерес и от Бразилии, и от Индии, и от многих других стран, которые очень ждут российскую вакцину", — добавил он.

РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Кроме того, портфельная компания РФПИ — "Р-Фарм" — по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе для последующего экспорта в 30-50 стран.

ЭКСПОРТ АВИФАВИРА

Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран, заявил Дмитриев.



"У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран", — сказал он.



"Это действительно важно, потому что с точки зрения международных противовирусных препаратов, которые поставляются в определенное количество стран, есть фактически два – это американский "Ремдесивир" и наш российский "Авифавир". И 90% "Ремдесивира" выкупили США. Соответственно, для нас не удивительно, что 15 стран покупают наш препарат", — отметил глава РФПИ.



Ранее в понедельник компания "Кромис", совместное предприятие РФПИ и группы компаний "ХимРар", договорилась о поставках "Авифавира" для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР.



"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.