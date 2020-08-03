МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские ритейлеры сообщают о проблемах с поставками импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок, заявили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

"Торговые сети сообщали о проблемах с поставками алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок. По информации сетей, сейчас происходит активная закупка алкоголя к традиционному пику продаж — новогодним праздникам, вопрос с получением акцизных марок торговым сетям нужно оперативно решить во избежание серьезных задержек в поставках", — сказали в ассоциации.

В пресс-службе сети магазинов "Азбука вкуса" сообщили РИА Новости, что сложности с поставками алкоголя случаются, поскольку зачастую ожидание акцизных марок задерживает товар на транзитных складах. "Иногда часть позиций мы получаем с задержкой, но серьезного дефицита нет. Мы формируем заказы под определенные сроки и акции и иногда сталкиваемся с тем, что товар приходит позже запланированного", — указали в компании.

"Дефицита товара мы не испытываем и не прогнозируем, надеемся на разрешение ситуации в ближайшее время", — добавили в "Азбуке вкуса".

Проблему с акцизными марками отмечают и в сети алкомаркетов "Красное & Белое". "Главным образом, с ней столкнулись импортеры и ритейлеры, которые сами закупают алкоголь. Центральная акцизная таможня из-за пандемии не смогла обработать все заявки за февраль, с марта выдача акцизных марок была приостановлена. Возможно, с конца августа выдача будет возобновлена", — говорится в сообщении сети.

Президент группы компаний Simple (импортер и дистрибьютор алкогольной продукции) Максим Каширин подтвердил, что в целом на рынке имеют место задержки с получением акцизных марок для импортного алкоголя. "Действительно, марки медленно выдаются, они опять пропустили подписание контракта с единственным поставщиком, "Гознаком". Эта проблема есть, но она не системная", — сказал РИА Новости Каширин.

Он указал, что у Simple подобных проблем нет, поскольку группа обладает большим запасом акцизных марок. "Локальные перебои могут быть у отдельных поставщиков, но никакого коллапса не будет. Просто такой ситуации не должно быть, ведь это уже не первый раз", — добавил собеседник агентства.

ДЕФИЦИТА НЕТ

В свою очередь, в Федеральной таможенной службе сообщили, что дефицита акцизных марок в России для импортного алкоголя нет, наблюдается высокая волатильность спроса на эти марки.

В понедельник российские ритейлеры сообщили о сложностях с поставками импортного алкоголя, сославшись на сбой в работе Центральной акцизной таможни, которая из-за пандемии не смогла обработать все заявки за февраль, а с марта выдача акцизных марок якобы была приостановлена вовсе.

"Дефицита акцизных марок нет: как по наиболее "популярным" категориям, так и по иным категориям алкогольных напитков. Вместе с тем наблюдается высокая волатильность спроса на акцизные марки, что объективно влияет на результаты его удовлетворения", — сказали в ФТС.

Так, по данным ведомства в первом полугодии 2020 года заказано 523,5 миллиона акцизных марок, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По отдельным видам продукции спрос на акцизные марки превысил 35%. В первом полугодии 2020 года выдано 357,55 миллиона акцизных марок, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"ФТС России также обращает внимание на стихийность действий импортеров и ритейлеров, создающих ажиотажный спрос на акцизные марки на алкоголь. Отдельные компании за последние 12 месяцев получили миллионы и десятки миллионов марок, продукция по которым не ввезена, и эти марки по законодательству они не могут передать другим игрокам", — добавили в ведомстве.

"В настоящее время количество акцизных марок, находящихся "на руках" у импортеров, превышает 378 миллионов штук (в том числе на вина виноградные 209 миллионов штук), что, исходя из текущей динамики декларирования товаров, позволяет обеспечить ввоз виноградных вин в течение пяти-шести месяцев", — заключили в ФТС.