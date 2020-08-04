МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено разработать льготы для получателей гектара в Арктике, которые планируют на участке строить жилье, при этом о распространении "дальневосточной ипотеки" под 2% на все арктические регионы речи не идет, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Александр Крутиков.

Ранее Минвостокразвития разработало поправки в закон о дальневосточном гектаре, которые позволят с 2021 года брать участки размером до одного гектара в сухопутной части Арктической зоны России для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности.

"Минвостокразвития намеревается разработать набор мер поддержки для жителей Арктики, которые планируют бесплатно и в упрощенном порядке получить земельные участки под жилищное строительство. В качестве одной из возможных мер может рассматриваться упрощение доступа к заготовке леса, который будет использован для строительства дома", — сказал Крутиков.

По его словам, также речь может идти о применении кредитных возможностей.

"Однако стоит отметить, что речи о распространении на Арктику программы "Дальневосточная ипотека" не идет", — сказал замминистра.

"Дальневосточная ипотека" — это кредит для молодых семей, приобретающих жилье, который могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Она начала действовать с декабря 2019 года. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования. Также ипотека доступна владельцам "дальневосточных гектаров" без ограничения по возрасту, если они используют землю под жилищное строительство. Максимальный срок кредитования — 20 лет, банк может выдать на приобретение жилья максимум 6 миллионов рублей. Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года.