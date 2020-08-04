МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" 5 августа обсудит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, следует из сообщения компании.

Как ранее указывалось в распоряжении правительства, во исполнение указа президента РФ Росимуществу, Минтрансу и Минфину необходимо осуществить дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" по открытой подписке, обеспечив долю участия РФ в уставном капитале в размере не менее 51,17%.

"Повестка дня заседания совета директоров… Об увеличении уставного капитала ПАО "Аэрофлот" путем размещения дополнительных акций", — говорится в сообщении.

В повестке также значится созыв внеочередного собрания акционеров.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.